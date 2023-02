Il Guardian: “Pubblicato il nuovo manifesto della Super Lega per influenzare il dibattito”

“I tentativi di rianimare la Super League europea si concentrano sul convincere i club al di fuori dell’élite continentale ad aderire”

Il Guardian torna sulla Super Lega con nuove e interessanti retroscena sulla pubblicazione del decalogo tanto discusso in queste ore.

Secondo il quotidiano inglese, in questo momento l’obiettivo principale di A22, la società incaricata di realizzare il progetto, è quello di influenzare il dibattito e cogliere il favore delle leghe meno nobili rispetto a Premier, Liga, Serie A e Bundesliga.

Scrive il Guardian:

“I tentativi di rianimare la Super League europea si concentrano sul convincere i club al di fuori dell’élite continentale ad aderire, poiché attende un mese cruciale per lo slancio del progetto. Fonti vicine al progetto ammettono che parte del motivo per la pubblicazione di un nuovo manifesto della Super League in 10 punti risiede nell’influenzare il dibattito prima di una sentenza della Corte di giustizia europea attesa per la fine di marzo. Ma intanto continuano i tentativi di reclutare club per la causa.”

La Super Lega ha puntato l’Olanda come “testa di ponte” per poter scardinare le resistenze europee all’esclusivo torneo:

“L’Olanda è un paese che A22, la società incaricata di realizzare i piani della Super League, spera sarà ricettiva all’idea. Il paese ha un grande pedigree europeo ed è al sesto posto nella classifica del campionato Uefa, ma solo i vincitori dell’Eredivisie si qualificano automaticamente per la fase a gironi della Champions League e un massimo di un altro club può unirsi a loro. Il co-fondatore di A22 John Hahn si è recato ad Amsterdam per colloqui dopo l’annuncio del manifesto giovedì.”

Continua il Guardian scrivendo che l’A22 è convinta di aver ottenuto l’attenzione adeguate dei club ai margini dei posti che consentono di far parte dei tornei europei.

Adesso si attende la decisione della Corte di giustizia europea sul monopolio della Uefa e nel frattempo la Premier League, Tebas, l’Eca ed altri continuano la ferma opposizione.

Tuttavia la Super Lega ha ottenuto il primo punto della partita. Voleva che si parlasse della Super Lega ed è successo. Il palazzo mostra qualche scricchiolio.

