Il Guardian mette alle strette Guardiola: «O vince la Champions adesso o mai più»

Vista l’inchiesta contro il City la sfida del tecnico è “cercare di sfruttare la sua ultima occasione come carburante per rompere un maleficio”

Guardiola deve sbrigarsi. Deve vincere la Champions quest’anno prima che, magari, la giustizia sportiva inglese smonti il futuro del City. E che – sempre magari – il tecnico dia seguito alla sua promessa:

«Se mi mentite, il giorno dopo non sarò più qui»

Ecco, il Guardian mette un po’ di pressione a Guardiola. Scrive nell’analisi di Jamie Jackson che questa potrebbe essere “la sua ultima occasione”. Che, appunto, del doman non c’è certezza. E il passato di delusione incombe, mette ansia quasi quanto l’inchiesta della Premier sugli illeciti finanziario d’un decennio intero.

“Un verdetto di colpevolezza contro il City – che nega l’illecito – non significherebbe necessariamente che Guardiola ha mentito – scrive il Guardian – ma la posizione del catalano è stata enfatica. La sua sfida è sfruttare il rischio che la Champions League di questa stagione sia, potenzialmente, l’ultima per lui al City come carburante per rompere un maleficio”.

Il Guardian poi infierisce: calca la mano sulla storia dei fallimenti in Champions di Guardiola, li mette in fila e riassume: “un peculiare mix di allenatore che pensa tatticamente fuori dagli schemi, strane scelte di formazione e dichiarazioni pubbliche pessimistiche”.

Ora, per tornare al presente, incombono le incertezze e i malumori per l’inchiesta. “E se perdiamo punti? E se la penalizzazione fosse retrodatata? Cosa succede se perdiamo titoli e se i punti vengono retrodatati? E se veniamo cacciati dalla Premier League? Se gli ultimi due sembrano scenari apocalittici, è perché ci troviamo in un territorio inesplorato, probabilmente il più grande territorio inesplorato storia di sempre della Premier League”.

“Guardiola, quindi, dovrà sicuramente rivolgersi alla sua squadra per evitare che la stagione del City deragli”. “E potrebbe essere la sua ultima opportunità di vincere la Champions”.

