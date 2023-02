Guardiola aveva avvertito il City: «Se mi mentite, il giorno dopo non sarò più qui»

Le accuse al Manchester City di aver violato le regole finanziarie in Premier League stanno facendo il giro dell’Europa. La stampa inglese non concede alibi: se le accuse dovessero essere confermate, allora la punizione potrebbe essere esemplare e severa. Nel frattempo gli occhi sono puntati su Guardiola.

Si parla di oltre nove anni di infrazioni, nove anni in cui il City è stato accusato diverse volte, cavandosela altrettante volte. E il pensiero di un uomo integerrimo come Pep Guardiola è ancora sconosciuto ai più.

Solo qualche giorno fa aveva richiamato le accuse e l’azione intrapresa da diversi club inglesi di estromettere il City dalla Premier. Il tema era la campagna acquisti anomala del Chelsea:

«Quello che il Chelsea ha deciso di fare non è affar mio. Otto club ci hanno accusato… non lo dimentico. Otto o nove squadre della Premier League (fra cui anche il Chelsea, ndr), hanno inviato una lettera alla Premier League per essere espulsi dal campionato. Questo è successo a noi. Quando siamo la quinta squadra che spende nettamente, negli ultimi cinque anni. Quindi questa è la realtà».

Parole beffarde a distanza di qualche giorno e non solo per i “leaks” rilasciati da Der Spiegel. Infatti Marca ha rispolverato le parole di Guardiola, pronunciate lo scorso maggio a proposito delle ricorrenti accuse sulle violazioni finanziarie:

«Quando sono accusati di qualcosa, io chiedo loro: ‘Parlatemene’. Loro spiegano e io ci credo. E allora dico loro: ‘Se mi mentite, il giorno dopo non sarò più qui. Me ne andrò e non sarò più vostro amico’».

Pep Guardiola discussing the investigation of Manchester City in May 2022:

