Haaland: «Vorrei che Mbappé giocasse nella Norvegia»

A Canal+: «Ci sono così tanti bravi giocatori in Francia e Kylian è uno di loro. È così forte! I francesi sono così fortunati che giochi per la Francia»

Invitato a parlare di Kylian Mbappé ai microfoni di Canal +, Erling Haaland ha fatto il pieno di elogi per l’attaccante parigino. Lo ha fatto al termine della partita di ieri di Champions League tra Lipsia e Manchester City. Di seguito le parole di Haaland su Mbappé:

«Ci sono così tanti bravi giocatori in Francia e Kylian è uno di loro. È così forte! I francesi sono così fortunati che giochi per la Francia. Mi piacerebbe che giocasse per la Norvegia ovviamente, ma non è così. Ma sì, è un giocatore incredibile».

«È veloce, forte ed è ai massimi livelli già da diversi anni. Ha solo due anni in più rispetto a me ma è pazzesco!. Ha ancora dieci anni di gioco ai massimi livelli. Lui è fenomenale».

Parole di grande elogio per il fenomeno francese che ha dimostrato, durante l’ultima Coppa del Mondo, tutta la sua potenza. D’altro canto il suo ‘rivale’ norvegese sta stupendo tutti in questa sua prima stagione in Premier League con il Manchester City. In questa stagione Haaland ha già totalizzato ben 32 gol in sole 32 partite di cui solo 26 nel campionato inglese. Il mondo è già ai piedi di questi due giocatori strepitosi che sono chiamati al difficile compito di ripetere il dualismo che c’è stato tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

ilnapolista © riproduzione riservata