Come fa il Real Madrid a non rinnovare il contratto a Modric?

Marca: “Il Madrid ha progetti per il futuro, Bellingham, ma Modric è deciso a farli saltare in aria. In Champions è stato ancora una volta uno dei migliori”

Marca riporta dell’insicurezza del Real Madrid sul rinnovo di Luka Modric. Non è dello stesso avviso il croato che già prima della partita aveva fatto capire di non voler elemosinare rinnovi ma di voler guadagnarlo sul campo, a suon di prestazioni.

E chissà se già aveva in mente il film della partita quando contro il Liverpool di Klopp è salito in cattedra e a centrocampo ha amministrato calcio come solo lui sa fare.

Di lui, Marca scrive:

“Dietro il sorriso del croato c’è una persona piena di orgoglio, in continua ribellione contro gli ostacoli che incontra. La lotta è stata una costante della sua carriera e non fa eccezione questa stagione, in cui emerge una dose di rivincita personale oltre agli obiettivi collettivi prefissati dalla squadra. Modric vuole dimostrare che ha ancora molto da dare al calcio.”

Le ombre di Bellingham, promesso sposo al Real (o almeno così dicono in Spagna), non lo spaventano, anzi lo galvanizzano.

Così come le voci sul suo rinnovo. A Modric non piace molto parlare, piace mandare in porta i compagni, disegnare geometrie uniche sul rettangolo verde e far vedere ad Ancelotti che questo Real ha ancora bisogno di Luka.

Ma non è solo la partita di Champions che ha messo in luce, ancora una volta, le straordinarie doti di Modric:

“E la sua reazione dopo il gol contro l’Elche non è stata una coincidenza 24 ore dopo che MARCA ha riferito che il Real avrebbe riconsiderato la possibilità di rinnovargli il contratto se avesse firmato Bellingham. Luka ha sentito il suo orgoglio ferito e ha risposto come meglio sa fare, con esibizioni. Gran gol contro l’Elche in uscita dalla panchina, gran partita contro l’Osasuna e una interpretazione da Oscar ad Anfield, il tempio del calcio che lo ha visto uscire tra gli applausi.”

Di lui Klopp ha detto che è un giocatore di un’altra categoria. Forse viene da un’altra dimensione, tipo il metaverso Marvel.

Chiude Marca:

“Se qualcosa infastidisce Modric, è che le persone parlano della sua età in modo ricorrente. Il croato sa che a settembre compirà 38 anni, ma si sente forte e non ritiene giusto parlare della sua età quando si parla di rinnovo. Il Madrid, ha dei progetti per il futuro, ma Modric è deciso a farli saltare in aria con il suo gioco. Perché in un’altra serata importante di Champions League è stato ancora una volta uno dei migliori della squadra. Come fanno a non rinnovarlo?”

E la domanda ce la facciamo in molti.

