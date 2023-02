Caso Barcellona, i tifosi dell’Atletico: «Quel che sospettavamo, era vero. Più grave dei nostri sospetti»

«Vergognoso il silenzio degli arbitri così come quelli dei tifosi del Barcellona. L’odore del calcio spagnolo sta diventando insopportabile»

L’Unione Internazionale dei club dei tifosi dell’Atletico Madrid ha emesso un duro comunicato sulla questione che riguarda i rapporti tra il Barcellona e l’ex arbitro Enrìquez Negreira. Nel comunicato si parla di «scandalosi atti di corruzione nel calcio spagnolo» e i tifosi sottolineano «è imbarazzante oltre che deplorevole verificare che tutto ciò che milioni di tifosi sospettavano da decenni fosse non solo vero, ma molto più grave». E ancora: «il calcio spagnolo ha speso molti anni sottoposto a una permanente manipolazione delle competizioni» a vantaggio di alcuni club.

I tifosi dell’Atletico definiscono il comportamento del Barca mirante a ottenere favori arbitrali «impresentabile» e conclude: «Il Barcellona è già sceso di categoria. Moralmente, non può più scendere».

Il comunicato si compone di sette punti. Li dettaglia Mundo Deportivo.

“1. Quanto rivelato dai media è, senza alcun dubbio e per la sua gravità, un punto di non ritorno quando si tratta di valutare l’evidente corruzione che molto spesso prevale nelle nostre competizioni, sia tra chi vi partecipa che tra chi li regola.

2. È imbarazzante oltre che deplorevole verificare che tutto ciò che milioni di fan tifosi sospettavano da decenni non solo era vero, ma molto più grave anche dei peggiori presagi prefigurati.

3. È noto che il calcio spagnolo è stato sottoposto per molti anni ad adulterazioni e manipolazioni permanenti delle competizioni a vantaggio dei due cosiddetti grandi e ciò che ora si sa mette solo nero su bianco il comportamento impresentabile di uno di essi, il FC Barcelona, ​​​​nel tentativo di cercare di ottenere favori arbitrali.

4. Colpisce molto il clamoroso silenzio mantenuto dagli arbitri attivi negli anni in cui il loro vicepresidente raccoglieva soldi dal Barcellona. Sarebbe bene che tutti loro dessero garanzie pubbliche di non aver mai ricevuto istruzioni, indicazioni o ordini dal loro superiore per favorire il Barcellona. Per quanto riguarda se, inoltre, hanno ricevuto denaro dall’allenatore Enríquez Negreira, le loro spiegazioni dovrebbero essere fornite in tribunale.

5. Non meno vergognoso è il silenzio mantenuto dai rappresentanti dei tifosi dell’FC Barcelona. Sono proprio i suoi seguaci che, in primis, dovrebbero chiedere spiegazioni ai loro dirigenti e pretendere da loro responsabilità per aver offuscato l’immagine del loro Club. Per questo motivo, siamo certi che nelle prossime ore la Federazione dei club dei tifosi di Barcellona prenderà chiaramente posizione contro la mancanza di etica e morale dei dirigenti e dei dipendenti coinvolti.

6. Indipendentemente dalle possibili sanzioni che potrebbero derivare in futuro, per noi, come tifosi, l’FC Barcelona è già sceso di categoria. Moralmente, non può più scendere ulteriormente.

7. Infine, facciamo un appello pubblico a CSD, LFP e RFEF affinché, una volta per tutte, smettano di rinunciare alle loro funzioni e prendano misure concrete per ripulire il calcio spagnolo, perché il cattivo odore sta diventando insopportabile“.

