Caso Negreira, il Barcellona ha commissionato un’inchiesta ad una società esterna

Lo scrive Marca. Il club ha deciso di indagare sul rapporto con l’ex vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale

Secondo quanto scrive Marca, il Barcellona ha commissionato ad una società esterna un’inchiesta sul caso Negreira.

“Il Barça non è rimasto a guardare di fronte alle polemiche sui suoi pagamenti a Enríquez Negreira dal 2001 al 2018, per aver fatto le relazioni tecniche degli arbitri de LaLiga. Il club ha deciso di indagare sul rapporto contrattuale e di lavoro tra l’ente e l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA). Il fatturato totale ammonta a quasi 7 milioni di euro. Buona parte di tale cifra è stata versata nella fase della presidenza di Joan Laporta. Il Barcellona ha deciso, pochi giorni fa, di aprire un procedimento investigativo sullo scandalo dei pagamenti a Negreira per le sue consulenze in materia arbitrale quando era vicepresidente del Cta. L’area preposta alla sua realizzazione è la funzione compliance. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza nel processo, l’ente ha deciso che tale ricerca di informazioni sia effettuata da una società esterna”.

L’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale ha ricevuto 6.659.488 euro, Iva esclusa, dal Barcellona dal 2001 al 2018, anno in cui si è concluso il rapporto. Sui pagamenti indaga la Procura. A livello sportivo il Barcellona non rischia sanzioni, poiché è già tutto in prescrizione.

