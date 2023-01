Tutti vogliono vedere Kvara: la Georgia vuole la tratta aerea Napoli-Tiblisi

La richiesta per Napoli in Georgia è aumentata a tal punto che l’Unione aeroporti georgiani sta portando avanti trattative per l’aggiunta di un volo diretto verso Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia fin da subito ha iniziato a incantare con la maglia del Napoli, un numero sempre crescente di abitanti della Georgia si è riversato nel capoluogo campano non solo per assistere alle sue partite allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche per visitare la città che ospita il proprio beniamino. Negli ultimi mesi capita molto spesso di vedere persone in giro per strada con la sua maglia oppure con la bandiera della Georgia.

La richiesta di voli per Napoli, in Georgia, è aumentata a tal punto che l’Unione aeroporti georgiani sta portando avanti trattative per l’aggiunta di un volo diretto verso Napoli. Ad annunciarlo è Irakli Karkashadze, direttore del sindacato, in onda sulla rete televisiva georgiana Imedi.

Non è stata nominata una compagnia aerea in particolare, ma tutti gli indizi portano a Wizz Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost in Europa, che potrebbe dunque farsi carico di questa nuova rotta.

Kakha Dgebuadze ha così riferito:

“Unione degli aeroporti georgiani sta conducendo trattative per voli diretti con Napoli. Lo ha annunciato Irakli Karkashadze, direttore dell’Unione. Dice che il servizio aereo diretto con Napoli è una delle direzioni prioritarie poiché c’è una grande domanda per vedere Kvara a Napoli”.