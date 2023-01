Tacopina annuncia Nainggolan alla Spal: «Ho lavorato sodo per prenderlo»

A Itasportpress: «Per me è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali».

Il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha praticamente confermato l’arrivo di Radja Nainggolan al club emiliano. A Itasportpress, Tacopina ha dichiarato:

«Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali».

La Gazzetta dello Sport scrive che Nainggolan sarà a Ferrara lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare il contratto. Per il momento, Nainggolan resterà alla Spal per 5 mesi, ma in caso di promozione in Serie A il rinnovo sarà automatico.

Nainggolan ritrova l’Italia dopo appena un anno e mezzo. Il 34enne belga riparte dalle Serie B dopo il fallimento nel campionato belga che l’ha visto protagonista più al fuori del campo che nel rettangolo di gioco. L’obbiettivo sarà ritrovare la forma per tornare ad essere protagonista in campo. L’ex Inter è un vero lusso per la serie cadetta, a patto che sia protagonista in campo.