Simeone: «Non mi sentivo bene, avevo mal di pancia ma ho cercato di dare tutto come sempre»

A Dazn: «Sono contento, ci sono cose molto belle nel gruppo, al di là di quello che succede in campo. Continueremo a dimostrare cosa è il Napoli»

Nel post partita di Napoli-Roma 2-1, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone. E’ lui che ha segnato il gol decisivo, nel finale di partita.

«Abbiamo fatto una grande partita, era da chiudere prima poi non ci siamo riusciti contro una squadra così forte, alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento. Sono contento di come sta andando la squadra, c’è un bel gruppo, ci sono cose molto belle nel gruppo al di là di quello che succede in campo. Non mi sentivo molto bene, avevo un po’ di mal di pancia ma ho cercato di dare tutto come faccio sempre, oggi ho fatto la cosa più bella che potessi fare, sono contento».

Simeone sui tre punti:

«Sono tre punti importanti e continuiamo a lottare in ogni partita per dimostrare cosa è il Napoli, lo faremo fino alla fine, bisogna continuare a pensare partita dopo partita».

Simeone:

«Non avevo più aria, quando entri nel secondo tempo è sempre più difficile perché non hai il ritmo, ho cercato di tenerlo, di fare il massimo, sono stato contento, è stato bello».

I Simeone sono a 100 gol: 70 di Giovanni e 30 di Diego. Arrivate a 100 in Serie A.

«E’ una cosa molto bella, continueremo con i miei fratelli questa grande storia».