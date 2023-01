Anche la Gazzetta dello Sport boccia l’arbitro di Monza-Inter, a cui va 4,5 in pagella. Sacchi ha fischiato un fallo che non c’era e ha messo fuori causa il Var

Monza-Inter, il gol di Acerbi era buono. Sacchi, prestazione scarsa: ora sarà sospeso (CorSport)

Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport bocciano l’arbitro di Monza-Inter. Entrambi i quotidiani sportivi gli danno 4,5 in pagella per il gol annullato ingiustamente ad Acerbi. Un episodio condannato con forza dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nel post partita.

Il Corriere dello Sport, con Edmondo Pinna, scrive:

“Malissimo Sacchi, una prestazione decisamente scarsa: sarà sospeso. La rete segnata da Acerbi era buona (ma l’arbitro fischia prima), così come il tocco di mano di Carlos Augusto era punibile (ma fuori area, l’altro tocco è col braccio a terra). Un errore che pesa e incide sul match”.

Nel dettaglio:

“Acerbi segna ma era già tutto fermo, Sacchi fischia un fallo che non c’è: cade Pablo Marì ma non per il corpo a corpo con Gagliardini (di gioco) ma per uno sgambetto di… Izzo. Errore doppio: perché non c’è alcun fallo e perché così – fischiando prima – mette fuori causa il Var (posto che ci sarebbe stato da discutere l’eventuale intervento”.

Sulla stessa linea la Gazzetta dello Sport:

“Subito focus in area nerazzurra dove c’è un incrocio di gambe fra Acerbi e Ciurria su cui Sacchi fa proseguire: situazione al limite su cui si poteva anche fischiare il rigore; il Var Mazzoleni non interviene perché su questa tipologia di contrasto conta l’intensità che è valutata dall’arbitro sul campo”.

Sul gol di Acerbi:

“Al 36’ Acerbi segna di testa da una punizione battuta da sinistra ma Sacchi fischia prima per una presunta carica di Gagliardini su Pablo Marì che non c’è, la caduta del difensore spagnolo in realtà è provocata da un incrocio di gambe con il compagno di squadra Izzo. Il fischio di Sacchi è anche precipitoso, si poteva lasciar correre e poi verificare il tutto alla Var”.

Queste le parole di Inzaghi nel post partita:

Siamo molto arrabbiati, chiaramente c’è stato un errore dopo cinque anni di Var è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza si inciampano tra di loro, un errore grave sommato al fallo di Lautaro, sarebbe stato il 3.1, avremmo vinto la partita, dopo la vittoria di Bergamo e col Napoli stiamo a parlare del pareggio ed è un grave errore.