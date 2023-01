Milano è la nuova povertà del calcio italiano: Repubblica e la crisi di Milan e Inter

La grande paura di perdere la Champions. L’Inter deve recuperare mezzo miliardo in cinque anni per evitare il fallimento. Il Milan stringe la cinghia

“Milano si scopre povera, mancano gol e capitali”. Titola così l’apertura dello Sport di Repubblica che analizza la crisi di Milan e Inter.

Dopo due stagioni di dominio sul campionato, col diciannovesimo scudetto vinto prima dall’Inter e poi dal Milan, Milano sta perdendo lo scettro.

La grande paura di perdere la Champions (come ricordato in questi giorni dal Napolista)

Se Inter e Milan mancassero entrambe l’obiettivo minimo, sarebbe imbarazzante. Ma se lo centrasse soltanto una, per l’altra sarebbe doppiamente doloroso.

Sono ossigeno puro gli oltre 70 milioni di euro di introiti a testa, già preventivabili dopo il raggiungimento degli ottavi della coppa più importante: la sola ipotesi di perderli di colpo fa lampeggiare l’allarme rosso per i due club, alle prese entrambi con la multa incombente dell’Uefa, se non commisureranno le spese agli introiti.

Repubblica ricorda i guai finanziari dell’Inter.

L’elenco è sinistro e porta a una stima inquietante: più o meno mezzo miliardo di euro da recuperare in 5 anni, per evitare il fallimento. La voce del rifinanziamento del debito, che già sfiora nel complesso gli 800 milioni, è la più pesante. (…) E il presidente Steven Zhang, fronteggia una causa intentata dai suoi creditori, tutte banche della Cina, per un debito di 250 milioni.

Il Milan di RedBird vanta una gestione economica più virtuosa e i debiti si sono via via ridotti: si punta al pareggio di bilancio nel 2025. Però il nebuloso passaggio di proprietà dal fondo Elliott della famiglia Singer a Gerry Cardinale non ha portato affatto all’impennata del budget.

L’unica nota positiva è San Siro sempre pieno.