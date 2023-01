Il portiere rischia di saltare il Tottenham in Champions. Il Milan vuole andare cauto nel recupero, per evitare nuove ricadute

Milan, Maignan preoccupa, potrebbe non rientrare nemmeno per metà febbraio (Gazzetta)

Il Milan ha preso il portiere colombiano Denis Vasquez. Ha 24 anni, viene dal Guaranì. Oggi sosterrà le visite mediche a Milanello, scrive la Gazzetta dello Sport. L’idea è che diventi il terzo portiere per il 2023-24, ma potrebbe guadagnare spazio prima. La rosea scrive:

“Vasquez, che col Guaranì ha giocato poche partite di Libertadores, per il Milan è un terzo portiere in prospettiva 2023-24, considerato che sia Tatarusanu sia Mirante sono in scadenza. Possibile guadagni spazio già da febbraio? Mai escluderlo, lo spazio per una sorpresa c’è”.

Il problema è sempre Maignan. Ancora alle prese con l’infortunio, il portiere del Milan preoccupa. Il rischio, scrive la Gazzetta dello Sport, è che non riesca ad essere in campo nemmeno il 14 febbraio contro il Tottenham in Champions League.

“Il grande tema, piuttosto, è la situazione Maignan… e qui sì, bisogna guardare all’orizzonte. Il francese sembrava vicino al rientro, poi ha frenato. Anzi, ha frenato molto: il Milan ora gli chiede grande cautela nel recupero, necessaria a evitare nuove ricadute al polpaccio sinistro. Si andrà con i piedi di piombo e Mike non sarà in campo nella Supercoppa del 18 gennaio contro l’Inter. Il sogno rossonero è che sia pronto per il 14 febbraio, giorno di Milan-Tottenham, ma il rischio è che anche quello si riveli un obiettivo troppo ambizioso. L’infortunio in Nations League, insomma, ha creato il problema più grande: Pioli dal 22 settembre non vede in campo uno dei suoi leader, uno dei giocatori migliori, in uno dei ruoli con il maggior differenziale tra titolare e riserva”.