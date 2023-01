Meret: «Sull’occasione finale sono stato bravo ad andare giù velocemente»

«Oggi faceva molto freddo ed era difficile restare concentrati. Sono stato chiamato in causa poche volte e sull’occasione finale sono stato bravo ad andare giù velocemente. Abbiamo fatto una partita paziente e matura, sfruttando le occasioni create subendo pochissimo»

Sulla sua stagione e sul momento al Napoli:

«Giocando qui sai che viene chiamato in causa poche volte e devi farti trovare pronto. Sono felice per la mia stagione e per quella della squadra, voglio continuare a lavorare così»

Sul distacco dalle rivali:

«La classifica la guardiamo, ma dobbiamo pensare di gara in gara. Siamo a metà, abbiamo un ottimo vantaggio, ma dobbiamo continuare a macinare gioco e punti»