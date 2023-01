Spalletti: «Meret ha fatto una parata straordinaria e questa notte aveva anche la febbre»

A Dazn: «Voi potete parlare di scudetto, noi sappiamo di avere un’occasione irripetibile e che dobbiamo lavorarci per non perderla»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana

«Queste partite possono essere condizionate dal troppo entusiasmo o dalla sufficienza, per cui bisogna gestirle nella maniera corretta da un punto di vista mentale e soprattuto giocare bene a pallone. Bisogna avere quel ritmo corretto che ti fa portare a casa la partita. Nel primo tempo ci siamo affollati troppo nella trequarti e non trovavamo spazi, poi sono venute fuori due giocate in velocità che hanno ambiato l’inerzia della partita. nel secondo tempo hanno fatto quello che dovevano fare gestendo benissimo»

Sul primo gol

«Quella è una giocata che riesce a creare insidia dentro la linea difensiva avversaria. Fino a quel momento eravamo stati troppo difensivi. Ad Avercvele queste giocate di qualità, che sono quelle che possono fare la differenza. Nel primo tempo siamo andati sotto ritmo e pochi calciatori sono andati sotto la linea difensiva. Però poi siamo stati bravi a fare quei due gol, molto belli che ci sono serviti a mettere al sicuro la partita»

Di Lorenzo capitano

«Lui è una parte fondamentale dei nostri 50 punti, però poi la fascia di capitano se la meritava. Sono stati tutti d’accordo quando ho proposto di darla a lui, è impressionante per come si allena, per quello che dice ai compagni. Noi bisogna andare più forte di come siamo andati stasera e lui è il primo che lo dirà quando ritorniamo all’allenamento martedì»

Quanto ti fa stare tranquillo questa squadra?

«Nel calcio si sa che non si può mai stare tranquilli, due gol non bastano più per essere sicuri, però bisogna fare i complimenti a Meret che ha fatto un intervento straordinario dopo un’ora che era stato quasi fermo sotto l’acqua. Quando sei al di fuori così del gioco e poi ti capita una paratona così, bisogna avere una grande preparazione mentale e aveva anche avuto la febbre. Nel calcio non si può mai stare tranquilli, ma c’è la mentalità e nel secondo tempo abbiamo visto la squadra che ha saputo gestire la partita senza correre nessun rischio»

Scudetto?

«Voi è giusto che parliate di quello che vi pare, noi sappiamo di avere un’occasione irripetibile e che dobbiamo lavorarci per non disperdere le possibilità che abbiamo, quindi dobbiamo continuare a provare sempre il nostro calcio rimanendo umili con responsabilità e maturità»