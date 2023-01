Ghoulam si allena con l’Angers da svincolato

Il terzino si allena con la prima squadra della squadra di Ligue 1, dopo il periodo di prova al Saint Etienne sua ex squadra prima del Napoli.

Fauozi Ghoulam continua a non trovare una squadra e ora si starebbe allenando con l’Angers. La squadra di Ligue 1, attualmente ultima in campionato e in mezzo ad una bufera giudiziaria, gli ha permesso di prendere parte agli allenamenti sotto la guida di Abdel Bouhazama.

[𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋] 👀 Bienvenue à l’international algérien, Faouzi Ghoulam invité par le club à prendre part aux entraînements de l’équipe professionnelle. pic.twitter.com/SetqAXbGdy — Angers SCO (@AngersSCO) January 4, 2023

Ghoulam è alla sua seconda prova dopo il periodo al Saint Etienne, sua ex squadra prima del Napoli. Il terzino però non è stato ingaggiato e ora rimane svincolato. L’algerino ha lasciato Napoli lo scorso giugno dopo 7 stagioni, che ha visto una grandissima crescita fino agli sfortunati infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto fuori dal campo per quasi 4 anni.