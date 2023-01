De Laurentiis festeggia in auto con i tifosi dopo la vittoria con la Roma (VIDEO)

Carlo Alvino pubblica su Twitter un filmato imperdibile del presidente che gode della bellezza del suo Napoli all’esterno del Maradona

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esulta in auto mentre cerca di lasciare lo stadio Maradona dopo che il suo Napoli ha battuto la Roma 2-1. Un video imperdibile, pubblicato da Carlo Alvino su Twitter. Si vede la strada totalmente bloccata dai tifosi del Napoli che sono giustamente in delirio per la vittoria che ha ulteriormente allungato il distacco della squadra di Spalletti dalla seconda in classifica: +13 dall’Inter. Un risultato mai raggiunto nell’era dei tre punti. De Laurentiis stringe i punti in segno di vittoria, mentre cerca anche di convincere i tifosi a liberare la strada per far passare l’auto che lo dovrebbe riportare a casa. Il tutto con, in sottofondo, la canzone che ricorda che la capolista se ne va.

Presidente @ADeLaurentiis sa per caso cosa fa la capolista? 🤣🤣🤣 🤣 pic.twitter.com/dxFMvuA7hn — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 30, 2023

Dopo la partita, ieri, De Laurentiis aveva postato sul suo profilo Twitter la foto del tabellone del Maradona con il punteggio finale della partita e un lungo applauso alla squadra che ha messo su insieme a Giuntoli con il mercato estivo e che Spalletti ha assemblato egregiamente.