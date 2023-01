Aguero risponde a Ibra: «Sei il meno indicato a dire come ci si deve comportare»

Su Twitch: «Per parlare di cattivo comportamento dell’Argentina devi prima guardare la tua carriera. Pensa al tuo Paese, che non è nemmeno andato al Mondiale»

Sergio Aguero ha mal sopportato le parole di Zlatan Ibrahimovic che durante una intervista in una trasmissione francese aveva criticato i festeggiamenti argentini dopo la vittoria della finale dei Mondiali in Qatar.

«Non sono preoccupato per Mbappé, sono preoccupato per gli altri in Argentina perché ricorderemo Messi ma gli altri che si sono comportati male, non possiamo rispettarlo. In qualità di giocatori professionisti di alto livello, quello che hanno fatto è un segno che hanno vinto una volta ma non vinceranno più. Non si vince così».

A queste parole, l’ex calciatore del City ha risposto in una sua diretta su Twitch. Aguero è attualmente impegnato con la squadra Kunisports nella Kings League, il torneo calcistico ideato da Piquet.

Durante una diretta sulla piattaforma di streaming video ha lanciato una stoccata velenosa allo svedese:

«Ricordiamoci che ti sei comportato anche male, vero? Ricordo che giocavamo contro lo United. Ero in panca. Anche tu ti sei scatenato. Dire che si sono comportati male, penso che tu sia il meno indicato per dirlo. Penso che prima di preoccuparti dell’Argentina, potresti preoccuparti del tuo Paese, dei tuoi giocatori, che non sono nemmeno andati agli ultimi Mondiali. Non si sono nemmeno qualificati, ma beh, non lo so. Più che preoccuparsi dell’Argentina e parlare così…».

Aguero l’ha proprio presa sul personale:

«Sei un combattente. Ricordo che hai litigato con Otamendi in una partita tra City e United. Hai litigato con Pep Guardiola. Immagino sia per questo che voleva venderti dal Barcellona. Suppongo che per parlare di un cattivo comportamento dell’Argentina, devi prima guardare la tua carriera per vedere se ti sei comportato bene. E non credo che tu ti sia comportato bene. Ho “ucciso” Zlatan? Ha ucciso i miei compagni di squadra. Mi sento come se mi avessi accusato direttamente e ora io sto criticando te. Siamo campioni del mondo, Zlatan, e tu vuoi buttarci giù. Messi è il migliore al mondo, mi dispiace. E tu guardavi come alzavano la coppa i giocatori che si erano comportati male».