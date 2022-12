Tonali: «Perché non dovremmo raggiungere il Napoli? Mancano ancora tante partite»

Alla Gazzetta: «Questo Milan è davvero forte e con più esperienza dell’anno scorso. Abbiamo la qualità per provare a vincerle tutte».

La Gazzetta dello Sport intervista il centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Crede alla possibilità di riagganciare il Napoli per la lotta allo scudetto in Serie A. Mancano ancora tante partite, dice.

«Se ci crediamo? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Secondo, perché questo Milan è davvero forte».

Più forte dell’anno scorso? Tonali risponde:

«Di certo con più esperienza. È vero che abbiamo lasciato punti per strada, ci sono state partite di cui non siamo pienamente soddisfatti. Ed è un errore che non vogliamo ripetere. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo».

Per Tonali, il segreto per raggiungere lo scudetto è restare uniti.

«Restando uniti. Così abbiamo vinto lo scudetto della scorsa stagione, tutti, da noi giocatori a chi lavorava negli uffici di Casa Milan, hanno remato nella stessa direzione. Oggi stiamo bene, siamo quasi rientrati tutti a disposizione. C’è uno spirito Milan che può essere contagioso: io almeno lo sento, lo avverto. E come funziona con me, credo funzioni per tutti. Con gli altri rientri dei nazionali e i recuperi dagli infortuni saremo ancora più competitivi. Ibrahimovic sarà il valore aggiunto quando sarà pronto per tornare, è il solito campione. Ma abbiamo tanti giocatori di alto livello: chiunque abbia la palla, ti fa sentire in mani sicure».

Tonali invece cosa può aggiungere?

«Io da solo non faccio niente, io sono parte di un gruppo. L’unico sistema per vincere di nuovo è pensare da squadra. Oggi lo sappiamo bene: conosciamo la differenza tra arrivare primi e secondi. Ecco, fa tutta la differenza del mondo. E noi vogliamo provare a rivivere quello che abbiamo vissuto la scorsa stagione».