Tchouameni risponde agli haters: “Mi sono preso le mie responsabilità”

Dopo gli insulti social ricevuti, il giocatore del Real risponde su Instagram con grande maturità. La Federcalcio francese presenterà una denuncia.

Tchouameni risponde agli insulti razzisti con grande classe e maturità. Nelle scorse ora i social di Coman e del centrocampista del Real erano stati subissati da insulti razzisti al punto che è intervenuta la federazione francese. Il motivo sono quei rigori sbagliati in finale contro l’Argentina.

Il giovane Aurelian però non si è scoraggiato e ha risposto ai suoi haters:

“Ci vorrà del tempo per digerire l’amarezza e la frustrazione. Avremo provato di tutto. Mi sono preso le mie responsabilità, non ha funzionato e sono il primo a esserne dispiaciuto. Sono convinto che il futuro della squadra francese sia roseo, soprattutto se potremo contare su di voi”.

Ad esprimere ancora di più il concetto, l’immagine: uno scatto dello stesso Tchouameni che sconsolato passa vicino alla Coppa del mondo.

Anche altri giocatori hanno subito la stessa sorte e sono stati costretti a limitare i commenti ai loro post. Fra loro anche Randal Kolo Muani e Hugo Lloris.

Questa mattina La Federcalcio francese (Fff) ha fatto sapere che presenterà una denuncia contro gli autori dei messaggi razzisti, mentre il quotidiano The Athletic si è direttamente rivolto a Meta, società che gestisce Facebook e Instagram, che ha risposto:

“Non vogliamo abusi razzisti su Instagram e abbiamo rimosso i commenti disgustosi che hanno infranto le nostre regole. Vogliamo aiutare a proteggere le persone dal dover subire questi abusi, per questo motivo abbiamo sviluppato Hidden Words che filtra commenti e messaggi offensivi, e Limits che nasconde i commenti e i DM di persone che non ti seguono o che ti hanno seguito solo di recente. Siamo in contatto diretto con i giocatori e le loro squadre, anche dalla finale di ieri, per offrire loro supporto e aiutarli ad attivare questi strumenti.”