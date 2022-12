Razzismo su Instagram nei confronti di Tchouameni, Comani e Kolo Muani

emoji di banane e scimmie per i tre sfortunati protagonisti francesi. Instagram a The Athletic: «rimossi i disgustosi commenti razzisti»

Tchouameni, Comani e Kolo Muani vittime di commenti razzisti su Instagram. I tre calciatori della Francia hanno ricevuto commenti razzisti dopo la finale perduta ieri con l’Argentina. Coman e Tchouameni hanno sbagliato i oro rigori e Kolo Muani ha sbagliato il gol al 121esimo minuto, complice la strepitosa uscita di Martinez.

The Athletic riporta la notizia dei commenti razzisti che includevano emoji di banane e scimmie.

Il giornale ha contattato Meta la società proprietaria di Instagram:

“Non vogliamo abusi razzisti su Instagram e abbiamo rimosso i commenti disgustosi che hanno infranto le nostre regole. Vogliamo aiutare a proteggere le persone dal dover subire questi abusi, per questo motivo abbiamo sviluppato Hidden Words che filtra commenti e messaggi offensivi, e Limits che nasconde i commenti e i DM di persone che non ti seguono o che ti hanno seguito solo di recente. Siamo in contatto diretto con i giocatori e le loro squadre, anche dalla finale di ieri, per offrire loro supporto e aiutarli ad attivare questi strumenti.”

Analoghi episodi vergognosi ci furono lo scorso anno dopo i rigori persi dall’Inghilterra contro l’Italia nella finale degli Europei. In quella occasione Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho furono presi di mira con commenti razzisti.