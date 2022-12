Ronaldo: «Vorrei Guardiola, Ancelotti o Mourinho sulla panchina del Brasile»

Il successore del Tite sulla panchina del Brasile ha aperto un dibattito senza precedenti. Mentre la Spagna in pochi giorni ha esonerato Luis Enrique e subito ufficializzato De La Fuente, per i verdeoro non si riesce a capire chi sarà a sedere sulla panchina.

Tanti i nomi circolati, da Mourinho fino a Carlo Ancelotti, e tante le opinioni a riguardo su cui si è espresso anche Ronaldo intervistato dal Mundo Deportivo

«Mi piacerebbe vedere tecnici come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succederà. Questi nomi sono emersi in Brasile, ma non so se è vero. Non vedo alcun problema nel fatto che sia un allenatore straniero ad allenare il Brasile. Con la Croazia non abbiamo saputo perdere tempo nei supplementari dopo il gol. Dovevamo essere più intelligenti, è l’unica cosa di cui avevamo bisogno per vincere»