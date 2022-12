Qatar 2022, la Fifa cambia il pallone. Arriva “Il Sogno”

La Fifa ha ufficializzato l’utilizzo del nuovo pallone, per semifinali e finali, che offre maggiore precisione per indicare le situazioni di fuorigioco

La Fifa ha deciso di cambiare il pallone ufficiale delle gare dei Mondiali di calcio in Qatar per le ultime sfide in programma, semifinali e finale. Il nuovo pallone si chiama “AL Hilm”, che in arabo significa “Il sogno” e prenderà il posto di “Al Rihla”

In combinazione con i dati sulla posizione del giocatore, l’innovazione offre al Var dati istantanei, per aiutare a ottimizzare il processo decisionale ed evitare inutili attese per i tifosi. Combinando i dati della palla catturati dai sensori IMU all’interno della palla e applicando l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia supporta il sistema offside semiautomatico, in particolare fornendo il momento esatto in cui la palla viene giocata in situazioni di fuorigioco strette

Johannes Holzmüller, direttore della tecnologia e dell’innovazione calcistica presso la FIFA, ha dichiarato:

«Con lo sviluppo della tecnologia della palla, Adidas ha reso possibile che un ulteriore importante livello di informazioni fosse disponibile per gli arbitri al Var. I dati della palla sbloccano nuove intuizioni per raccontare storie intorno ai momenti unici in campo in questa Coppa del Mondo»