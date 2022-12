Nosotti: «Il Napoli torna da dove aveva lasciato»

A Sky Sport: «Si sono visti diversi esperimenti che si possono riproporre in campionato. Raspadori è uno degli esperimenti più riusciti»

A Sky Sport si parla di Napoli-Crystal Palace 3-1. Per Marco Nosotti il Napoli torna esattamente nel modo in cui ha chiuso la prima parte del campionato. La squadra sembra avere la stessa sicurezza e freschezza. Una conferma importante per Spalletti oltre ad alcune novità e sperimentazioni che potranno tornare utili alla ripresa del campionato. Nosotti dice:

«È stato un ritiro importante, quello in Turchia. Dà l’idea che l’andamento positivo di idee, di gioco e di prestazioni del Napoli non si sia fermato. Abbiamo visto alcuni esperimenti che si possono riproporre in campionato, cambiamenti in corso d’opera in fase offensiva, una serie di conferme. Questo Napoli torna da dove aveva lasciato. Poi vedremo i giocatori freschi di Mondiale. Grande Osimhen, grande fase offensiva, grande attenzione alla difesa dell’area. Raspadori è uno degli esperimenti più riusciti. Spalletti lo ha utilizzato un po’ ovunque».

Nosotti su Raspadori:

«Il discorso del ruolo è interessante, come sapevamo questo è un giocatore che sa fare tante cose e le sa fare bene, sa entrare nelle tante pertite che ci sono in una partita, ha capacità di lettura di quello che occorre, dei tuoi compagni e degli avversari, lui lo sa fare bene. Il Crystal è un avversario importante e significativo, ho visto riaggressione, recupero palla, ripartenza corta e immediata. Raspadori lavora benissimo. E’ una pedina molto importante e può fare molte cose permettendoti di cambiare sistema a seconda di come vanno le partite. Considerando che il Napoli è la squadra che ottiene più gol da chi subentra e che lui è subentrato spesso, è un’ulteriore conferma che le cose vanno bene. Il Napoli è la squadra da tenere d’occhio alla ripresa».