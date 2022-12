Mourinho verso il no alla panchina del Portogallo (Sky)

Secondo il tecnico è troppo presto per dedicarsi alla nazionale. Potrebbe pensarci tra quattro anni, ma per ora preferisce concentrarsi sulla Roma

Secondo Sky Sport il tecnico della Roma, José Mourinho, va verso il no alla proposta della Federcalcio portoghese. Sebbene il continuo pressing della federazione del Portogallo, Mourinho non dovrebbe lasciare la Roma per accasarsi con la Nazionale portoghese. Lo spiega così Sky Sport:

“Mourinho verso il ‘no’ al Portogallo. Onorato della chiamata, e senza cancellare un possibile futuro da Ct, lo Special One sembrerebbe orientato a rifiutare la proposta. Il pressing della federazione portoghese e del suo presidente – Fernando Gomes – continua, ma l’allenatore della Roma pare indirizzato a non accettare il ruolo di commissario tecnico della nazionale del proprio Paese. Mourinho, attualmente, è in Portogallo, e lì potrà incontrare il presidente Gomes. Ma, come detto e per quanto onorato della chiamata, Mou sembra vicino al rifiuto: troppo presto per dedicarsi alla nazionale. Pur sempre senza cancellare l’ipotesi di sedersi su quella panchina in futuro, magari in vista del Mondiale tra quattro anni”.

Insomma, nulla di ufficiale, ancora, ma il tecnico è orientato a rifiutare la proposta della Federcalcio portoghese. Preferisce concentrarsi sulla Roma.

A Bola, qualche giorno fa, scriveva di un incontro in programma il 26 dicembre a Roma tra l’allenatore e la Federcalcio portoghese.

“La Roma termina oggi l’allenamento ad Albufeira, per preparare il ritorno della Serie A, in programma per il 4 gennaio, ma José Mourinho resta in Portogallo. L’allenatore rimane nel nostro Paese dopo la fine della preparazione per trascorrere il Natale con la famiglia. Tornato a Roma il 26 dicembre, Mourinho ha in programma di incontrare Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese. Il tema dell’incontro non è segreto. Fernando Gomes ha invitato Mourinho a succedere a Fernando Santos nella squadra nazionale, ma l’allenatore ha un contratto fino al 2024 e i funzionari del club romano non ammettono l’immediata partenza dell’allenatore. Nei prossimi giorni ci sarà sì o no all’invito al Selezionatore Nazionale”.