Messi rinnova con il Psg per un’altra stagione (Le Parisien)

Le Parisien annuncia che Leo Messi rinnoverà con il Psg per almeno un’altra stagione. Il 10 dell’Argentina fresco campione del Mondo con la Nazionale, in scadenza a giugno 2023, avrebbe trovato l’accordo con il club durante i Mondiali in Qatar. Sul giornale francese si legge

“Il più grande giocatore della storia del calcio non vuole lasciare Parigi e vestirà i colori del PSG durante la stagione 2023-2024! Tuttavia, non esiste un collegamento diretto. Regolari gli scambi tra i vertici del PSG e Jorge Messi, padre e agente del giocatore. Da tre mesi sono tracciate le linee principali di una proroga. E a inizio dicembre, nel cuore dei Mondiali, è stato siglato un accordo di massima per restare almeno un’altra stagione”.

Le Parisien elenca i motivi per cui si è stipulato l’accordo

“Lionel Messi non sembra essere stato difficile da convincere. Parigi gli offre due elementi essenziali ai suoi occhi: la sua famiglia è felice e il Psg gli permette di restare ai massimi livelli europei. E l’argentino non è soddisfatto. Il PSG è il club che gli offre le massime garanzie per sperare di alzare nuovamente la Champions League. Insieme a Mbappé e Neymar, Messi forma l’attacco più grandioso nella storia del calcio. Si diverte, vince e adesso è il favorito per l’ottavo Pallone d’Oro al Parco dei Principi”.

I dubbi sul futuro di Messi sarebbero stati dissipati, secondo la testata francese. Nell’ultimo periodo erano tornate le voci che volevano un ritorno al Barcellona, “ma il club catalano non ha le risorse finanziarie per rimpatriare l’uomo con sette Palloni d’Oro” o un trasferimento dall’Inter di Miami. Le Parisien sottolinea che il problema del Psg era “come Messi avrebbe affrontato un fallimento ai Mondiali e quale direzione avrebbe dato alla sua carriera. Il modo in cui ha sorvolato la Coppa del Mondo, di cui è stato nominato miglior giocatore, ha rapidamente cancellato i dubbi”.