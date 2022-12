Messi con la Coppa è la foto con più like nella storia di Instagram (56 milioni)

Ha battuto il record della foto di un uovo postato Chris Godfrey (@world_record_egg) che ha raccolto 55,9 milioni di like.

La Fifa World Cup 2022 in Qatar è terminata con il trionfo dell’Argentina sulla Francia grazie anche al suo capitano Lionel Messi.

La nazionale Albiceleste riporta il trofeo a Buenos Aires 36 anni dopo quello vinto da Maradona in Messico.

Ovviamente gli occhi del mondo sono stati tutti per Lionel Messi, il capitano argentino a cui mancava questo trofeo per completare la sua consacrazione, per chi avesse ancora dubbi, nella storia del calcio.

Messi è uno degli atleti più seguiti al mondo con numerosi sponsor e followers.

Un vero e proprio brand capace di generare profitti. Questo avviene anche grazie alle sue attività di comunicazione e ad una fan base social che su Facebook e Instagram racchiude oltre 512 milioni di follower.

Proprio sul social della fotografia di Meta il campione argentino è molto attivo e può contare il maggior numero di seguaci.

Nella classifica dei post con più like nella storia del social network di Meta possiamo notare che Messi è presente più volte (8) nella top 20 dei post con più like, primato che si divide con il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo.

CR7 nella pubblicità di Louis Vuitton, in cui è presente anche il dieci del PSG, si è piazzato al secondo posto di questa speciale classifica con 38 milioni di like, battuto solo da un uovo postato Chris Godfrey (@world_record_egg) che ha raccolto 55,9 milioni di like.

La vittoria dell’Argentina ha sconvolto anche questa classifica.

Il post pubblicato sul suo profilo personale da Lionel Messi , due giorni fa, con le foto dei festeggiamenti e della premiazione al Lusail Iconic Stadium è diventato il post con più like su Instagram raggiungendo i 56,2 milioni di like in 48 ore.

Ma non è finita qui.

Il secondo post pubblicato, la foto che ritrae il campione argentino con la coppa in braccio sul volo di ritorno per Buenos Aires è entrata nella top10 con 33,7 milioni di like.