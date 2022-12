L’Inter batte il Sassuolo 1-0, gol di Dzeko. Acerbi: «La miglior partita di dicembre»

Segnali di miglioramento di Lukaku. Acerbi: «con Lautaro abbiamo 4 attaccanti tutti forti che mettono paura agli avversari»

L’Inter si sente bene. Ha battuto 1-0 in amichevole il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gol di Dzeko che. poi ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni. L’Inter ha giocato bene, ha mostrato discreta condizione fisica, Persino Lukaku ha mostrato qualche segnale di miglioramento. Inzaghi ha schierato Onana in porta, i tre difensori centrali Skriniar Acerbi e Bastoni, Bellanova a destra (poi è entrato Dumfries), e Dimarco a sinistra. In mezzo Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan che però è uscito all’inizio del secondo tempo.

Le dichiarazioni post-partita.

André Onana: “Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra importante, abbiamo fatto bene. Io ho molto fiducia in questa squadra, possiamo affrontare qualsiasi squadra faccia a faccia. L’abbiamo già fatto in questa stagione, come abbiamo dimostrato in Champions League. Ho davvero molta fiducia nei miei compagni, nella forza di questo gruppo. Siamo pronti per ricominciare. La mia testa è tutta concentrata sull’Inter, con la squadra che abbiamo possiamo lottare su tutti i fronti. Il nostro compito è quello di farci trovare pronti, partita dopo partita.”

Francesco Acerbi: “Senza dubbio è stata la miglior partita di dicembre, siamo ripartiti, abbiamo fatto delle belle giocate, è stata una sfida vera: c’è stata intensità, ci è servita per mettere altri minuti nelle gambe. Ogni partita dipende da noi, da come la affrontiamo, da quanta brillantezza abbiamo. La sfida con il Napoli è davvero importante, siamo contenti che torni anche Lautaro, abbiamo 4 attaccanti tutti forti che mettono paura agli avversari. La differenza però la fa tutta la squadra, quanto riesce ad essere compatta. Handanovic è il capitano, è un compagno importante anche quando non gioca. Io darò sempre tutto me stesso all’Inter per fare del mio meglio. ”