La Superlega non si arrende: «ai tifosi dico di darci una possibilità»

Il Ceo Reichart: «La Corte di Giustizia dell’Unione europea sta esaminando se la Uefa abbia un monopolio ingiustificato»

A22 Sports (la società che si muove dietro al progetto della Superlega) e Clifford Chance (multinazionale operante nel settore dei servizi legali) hanno organizzato a Madrid una conferenza sul caso della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione al monopolio della Uefa sull’organizzazione delle competizioni europee per club. Durante l’evento Reichart, CEO di A22 Sports, ha parlato della Uefa e del progetto Superlega che vuole proporre ai tifosi le migliori partite possibili.

«La Corte di Giustizia dell’Unione europea non sta giudicando alcun aspetto della Superlega. Sta esaminando se la Uefa abbia un monopolio ingiustificato. La sua decisione sarà definitiva e non potrà essere impugnata», ha esordito nel suo intervento Luis Alonso di Clifford Chance.

«La Uefa vive in una situazione molto confortevole, senza rischi d’impresa. Vive del sudore dei club. È necessario proporre soluzioni. Dobbiamo poter lavorare liberamente. La Uefa dice di possedere il calcio. Rifiuta qualsiasi contributo che venga dall’esterno. I club devono essere in grado di gestire il proprio destino come accade nei campionati nazionali. Nessuno mi ha spiegato perché questo non dovrebbe accadere a livello europeo», ha detto Reichart.

«I club, tutti, anche alcuni che oggi sono lontani dalle competizioni europee, sono grati per le conversazioni che stiamo avendo con loro, senza minacce o coercizioni. Dobbiamo essere in grado di offrire le migliori partite da settembre a giugno e non da marzo a maggio», ha aggiunto con riferimento ai format attuali delle competizioni Uefa per club.

«Qualsiasi squadra può sognare di raggiungere la vetta. Qualsiasi squadra. Sarà una competizione aperta e meritocratica. Dico ai tifosi di calcio di darci una possibilità. I ​​tifosi non capiscono che in una finale di Champions League ci sono 20.000 biglietti per il Liverpool, 20.000 per il Real Madrid e 25.000 per la Uefa», ha concluso Reichart.