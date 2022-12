La Procura di Torino spera che Ronaldo consegni la carta (Gazzetta)

Potrebbe averne una copia e presentarsi a testimoniare (anche se non si è presentato alla convocazione). In ballo ici sono venti milioni

La carta di Cristiano Ronaldo. La Procura di Torino spera che ora il portoghese – che ha chiesto di visionare gli atti dell’inchiesta – possa portarla a Torino. Dovrebbe o potrebbe averne una copia. Va ricordato però che CR7 non si è presentato nonostante una rogatoria internazionale.

Il portoghese avrebbe lasciato Torino senza incassare i 19,9milioni che il club gli doveva per la seconda manovra stipendi, quella del 2021 (un differimento di alcune mensilità nelle stagioni successive per fronteggiare i danni economici causati dal Covid). Ora però potrebbe rivolerli indietro, visto che il suo legale a inizio novembre ha presentato istanza per visionare gli atti. Richiesta respinta dai magistrati perché arrivata prima che fosse depositato il rinvio a giudizio per gli indagati.

Adesso i tempi sono maturi per autorizzare il rilascio della documentazione che riguarda CR7, probabilmente anche nella speranza che tra il portoghese e gli inquirenti possa nascere una proficua collaborazione. Ronaldo potrebbe presentarsi a testimoniare (difficile, visto che non si è fatto vivo nonostante la rogatoria internazionale di inizio luglio: era stato convocato come persona informata sui fatti) o perlomeno aiutare a chiarire quella parte di mistero che ancora aleggia intorno alla famosa carta «che non deve esistere» di cui parlano il diesse Federico Cherubini e il legale Cesare Gabasio (indagato) in un’intercettazione.

Il sospetto è che CR7 sia in possesso della versione originale della«side letter»con la sua firma, ovvero la scrittura privata

con cui il club si sarebbe impegnato a pagare il giocatore anche in caso di addio alla Juventus. Obbligo incondizionato Va

da sé, vista la situazione, che Cristiano potrebbe aver chiesto gli atti perché ora vuole avere la cifra che gli spetta. Se si rendesse disponibile a collaborare potrebbe fare un assist alla Procura.