La Procura di Torino ha chiesto a Ronaldo la carta segreta dei 20 milioni (Libero)

Un documento che aggraverebbe ulteriormente la posizione della società. CR7 ha depositato un’istanza di accesso agli atti

La Procura di Torino ha chiesto a Ronaldo la carta segreta dei 20 milioni. Lo scrive il quotidiano Libero:

Anche il Collegio Sindacale interno della Juve ha messo nel mirino le due “manovre stipendi”. Chiudendo la relazione per gli azionisti, infatti, il Collegio ha confermato la posizione e i dubbi dei revisori di Deloitte, rivelando peraltro un particolare che riguarda il giocatore all’epoca più pagato della squadra: Cristiano Ronaldo. CR7, si legge, «a mezzo di un proprio difensore, risulta avere depositato in sede penale un’istanza di accesso agli atti ex art.116 c.p.p., nella quale rivendica la propria qualità di creditore della Società. Una posizione non contabilizzata a bilancio. Il Collegio segnala di avere trasferito alla Società le informazioni appena riferite, invitando una opportuna riflessione alla luce della rilevanza della posta in gioco, pari a circa euro 20 milioni».

Quasi un anno di stipendio del portoghese. In questo senso, trapela dalla Procura di Torino che i pm avrebbero chiesto agli avvocati del campione portoghese di consegnare il documento segreto sui soldi che la Juve gli avrebbe dovuto versare in segreto: un documento che aggraverebbe ulteriormente la posizione della società.