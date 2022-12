Juventus, approvato il bilancio: rosso di 238 milioni. Respinta azione di responsabilità verso il management

L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 modificato in virtù dei rilievi mossi sulla manovra stipendi

L’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il nuovo bilancio chiuso al 30 giugno 2022. L’esercizio si è chiuso con un rosso di oltre 238 milioni di euro. L’assemblea dei soci ha respinto l’azione di responsabilità nei confronti del management bianconero con riferimento all’indagine sui bilanci.

Calcio e Finanza riporta il dettaglio del bilancio della Juventus.

“l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a 12,5 milioni – è principalmente dovuto a minori ricavi per 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per 64,8 milioni (soprattutto per effetto del minor numero di partite di Campionato e UEFA Champions League rispetto all’esercizio 2020/2021, che beneficiava dello spostamento di alcune partite dalla stagione 2019/2020), parzialmente compensati da maggiori ricavi da gare per 24,5 milioni (seppur ancora significativamente penalizzati dalla pandemia) e da altre voci minori. Nel dettaglio, la Juventus ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2022 con ricavi per 443,3 milioni di euro, in calo di circa il 7% rispetto al bilancio al 30 giugno 2021 (su cui influiva tuttavia la conclusione della stagione 2019/20 nei primi mesi della stagione 2020/21). La voce maggiore è legata ai ricavi da diritti tv, pari a 170,5 milioni di euro, seguiti dai ricavi commerciali e da vendite pari a 166,9 milioni di euro. La riapertura degli stadi, seppur parziale durante la stagione 2021/22, ha portato ricavi per 32,2 milioni di euro dopo i soli 7,7 milioni del 2020/21”.

I costi a bilancio sono diversi dal precedente.

“Cambiano invece i costi a bilancio, che per la Juventus sono pari a 665 milioni di euro (680 milioni nella versione precedente del bilancio 2022), rispetto ai 695 milioni del bilancio 2021 (678 milioni nella versione precedente). Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata ai costi per il personale legato alla squadra: nel 2021/22 il club bianconero ha registrato costi per il personale tesserato pari a 310,8 milioni di euro contro i 315,1 milioni del 2021. Gli ammortamenti e le svalutazioni legate ai calciatori (compresi anche quelli della under 23, femminile e calciatori in prestito), invece, sono stati pari a 173, milioni, rispetto ai 197,4 milioni del 2021”.

Nel corso dell’assemblea dei soci Juventus è intervenuto il Cfo dimissionario, Pietro Cerrato:

«I numeri del bilancio 2022 sono differenti rispetto a quelli del 23 settembre perché sono state portate modifiche tenendo conto di rilievi sulla manovra stipendi. Gli effetti di tale approccio prudenziale non sono economicamente rilevanti sul triennio 2020-21-22. La perdita 2022 è di 239 milioni, con una riduzione di 37 milioni su 2021 e un indebitamento netto in forte riduzione».