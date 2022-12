L’imbarazzo del giornale che non può esimersi dal fare un bollettino sui calciatori in vacanza (Di Maria, Paredes, Cuadrado e Pogba) e i tifosi imbufaliti

Juve e calciatori in vacanza, il fantozziano dubbio della Gazzetta: forse non c’è l’attaccamento al club

Alla Gazzetta è sorto un sospetto fantozziano: vuoi vedere che ai calciatori bianconeri della Juventus non frega assolutamente nulla? All’ennesimo filone di pane, anche alla Gazza si è insinuato un atroce sospetto che stavolta non ha le sembianze di Abatantuono nei panni del fornaio.

“Vacanze di Natale. No, non è un cinepanettone e non fa di certo ridere i tifosi della Juventus, decisamente arrabbiati con i propri beniamini, almeno a leggere i tanti commenti piccati (e censurabili) sui social. Le vacanze di Natale, piuttosto, sono diventate un caso, tra calciatori infortunati sulle nevi e campioni del Mondo in extra permesso in Argentina”.

Anche la Gazzetta dello Sport, come il Corriere dello Sport, si occupa delle vacanze dei giocatori della Juventus, che i tifosi bianconeri hanno preso di mira sui social negli ultimi giorni. Ma la Gazza lo fa con spirito di servizio, quasi come se fosse costretta, è una sorta di bollettino. Non può affondare. Si limita alla cronaca. Scrive che il più bersagliato è stato Pogba, che pur non avendo mai giocato con la Juventus in stagione, si è fatto ritrarre sulla neve, in vacanza, scatenando le ire del popolo juventino.

Scrive la Gazza:

Nella sua seconda avventura in bianconero, il Polpo è ancora a secco di partite e minuti, nonostante i 5,24milioni di euro lordi già spesi dalla Juve per il suo emolumento. In compenso, Pogba è sempre attivo su Instagram. Nei giorni scorsi aveva postato le sue foto in montagna, a SanktMoritz (Svizzera), tra le piste. Ovviamente nei giorni di vacanza concessi dal club e senza mettersi scarponi e sci, rischiando di aggravare le condizioni del ginocchio operato a settembre. Apriti cielo: sui social è stato comunque massacrato. Così come gli era capitato dopo i video con i balletti in famiglia o alla cena di Natale della squadra.

È stato insultato anche Cuadrado, che ha postato un video che lo ritrae sulla neve con sci e cani da slitta, anche lui fermo ai box per un fastidio al ginocchio.

“sebbene a differenza di Pogba sinora abbia tirato la carretta, giocando tutte le partite stagionali tranne quella contro il Monza, in cui era squalificato”.

Poi il bollettino quasi asettico riferisce delle polemiche legate ai rientri tardivi di Di Maria e Paredes, ai quali Allegri ha concesso qualche giorno in più di vacanza. Rientreranno alla base il 2 gennaio.

“Scontata la loro assenza nel primo impegno del 2023 di due giorni dopo contro la Cremonese. Ma a imbufalire i tifosi sono i paragoni con altri protagonisti della finale di Doha”.

Rabiot sarà oggi alla Continassa, Mbappé e Varane hanno addirittura già giocato ieri. Restando agli argentini, Dybala rientrerà oggi a Roma mentre Lautaro Martinez domani si allenerà con l’Inter.

“Perché Paredes e Di Maria no, si chiedono i tifosi? Va detto che i giorni di extra-permesso sono stati concordati con allenatore e società, quindi nulla da imputare direttamente ai calciatori. Anche se i tifosi storcono il naso: Di Maria è stato accusato più volte di “aver usato” la Juve solo per prepararsi al Mondiale e presentarsi per ultimo alla ripresa non è il massimo per smentire le dicerie. E di fondo resta la sensazione è che non tutti alla Juve abbiano l’attaccamento alla maglia e al gruppo dei campioni del passato. Anche se per i due argentini che “ritardano”, va detto che Locatelli, Chiesa, Bonucci o Bremer nei giorni e nelle settimane passate hanno dato esempi opposti”.