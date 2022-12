Il patrimonio di Pelé supera i 100 milioni di dollari

Lo scrive il portale Celebrity Net Worth. Pelé ha amministrato ottimamente i guadagni ottenuti da calciatore e i ricavi ottenuti dopo il ritiro

Svelato il patrimonio di Pelé, supererebbe i 100 milioni di dollari.

Il dato viene svelato dal portale ‘Celebrity Net Worth’, secondo il quale il patrimonio netto di Pelé supera i 100 milioni di dollari. Amministrando ottimamente i guadagni ottenuti da calciatore e dai ricavi ottenuti successivamente al suo ritiro.

Uno dei più grandi affari in cui è stato coinvolto è stato l’acquisto di una villa negli Hamptons, a New York, per $ 100.000. Poi, nel 2008, lo ha venduto per quasi tre milioni di dollari.

Una volta in pensione, Pelé ha gestito molto bene la sua immagine e i contratti pubblicitari che ha generato gli hanno permesso di aumentare la sua ricchezza. Queste le sue dichiarazioni di qualche tempo fa: «Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi. Guadagnavo con la pubblicità, quando ho smesso di giocare, ma niente con il tabacco, l’alcool, la politica o la religione».

Secondo il Corriere della Sera, Pelé percepiva una pensione in Brasile al pari di tremila reais al mese, l’equivalente di poco più di 500 euro.

Era anche una figura molto legata alle automobili e aveva una collezione particolare con diverse edizioni limitate di auto di lusso che gli venivano regalate e acquistate per conto suo.

Pelé è morto all’età di 82 anni e dopo una lunga lotta contro il cancro al colon, per il quale era stato in cure palliative dopo che la chemioterapia non aveva funzionato.