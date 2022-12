Seconda sconfitta consecutiva in amichevole, dopo il Villarreal. Napoli fisiologicamente sulle gambe e poco brillante, Spalletti non proprio felice

Il Napoli perde 4-1 col Lille, segna pure Ounas. Dopo la sconfitta col Villarreal, arriva anche quella con i francesi di Fonseca, sempre al Maradona. Stavolta il risultato è pesante, ma la verità è che le amichevoli si giocano per riprendere la gamba. Il risultato non conta niente. Le amichevoli contano relativamente ma il 4-1 ovviamente creerà dibattito a ridosso del Natale. Tante le amnesie difensive. In tribuna c’era anche De Laurentiis.

I francesi hanno tenuto bene il campo, hanno giocato meglio, sono più in condizione (la Ligue1 riprenderà prima). Il Napoli ha messo in mostra qualcosa ma complessivamente è ancora lontana da una condizione accettabile soprattutto a livello mentale e di brillantezza. Ci sono ancora tossine, com’è anche normale che sia. Le amichevoli sono partite di rodaggio. Certo prendere quattro gol da Lille, di cui uno da Ounas sotto le gambe di Meret, fa sempre il suo effetto. Possiamo comprenderlo. Il Napoli ha giocato con Lobotka, Elmas e Ndombele a centrocampo, Osimhen Kvara e Politano davanti. Gli azzurri sono mancati proprio nelle accelerazioni mentre il Lille ha messo in mostra anche discrete personalità. Di Raspadori il gol della bandiera nel finale. Inquadrato durante il match, Spalletti non era proprio l’immagine della felicità.

Le amichevoli dovrebbero essere giocate a porte chiuse, e senza riprese. Ovviamente non è più possibile. Il Napoli ora si preparerà al Natale, dopodiché si entra in pre-partita. Il 4 gennaio si giocherà Inter-Napoli a San Siro. I tifosi sono già proiettati a quel match visti i cori nel finale.