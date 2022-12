Galtier: «Non commento come hanno festeggiato gli argentini. Mbappé è stato esemplare»

«Quello che mi preoccupa è che si giochi nel pomeriggio del 2 gennaio. Tutti saranno tornati al lavoro e a scuola, gli stadi non saranno pieni».

Per il tecnico non ci sono rimedi migliori che tornare subito nei rispettivi club.

«Le nostre squadre hanno condiviso molto con i giocatori per migliorare le loro sensazioni. Non c’è rimedio migliore che tornare al proprio club il prima possibile dopo le pause per ritrovare il gusto della competizione. Vedo che tutti sono molto disponibili mentalmente e felici di giocare insieme».

Galtier ha parlato di una terza organizzazione tattica.

«Questa terza organizzazione dovrebbe essere utilizzata per sopperire alle assenze a livello offensivo o difensivo. Ma è molto importante consolidarsi in uno schema in cui i giocatori si sentano al meglio».