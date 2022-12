Esonerato il profeta Blessin, il Genoa torna alla vittoria

Osannato come spesso accade ai tecnici della nouvelle vague, ha portato il Genoa in B e ora è stato licenziato. L’ex portiere Marchetti lo ha accusato sui social

Il Genoa torna a vincere. La prima vittoria del Grifone con in panchina Alberto Gilardino, un altro allenatore tra campioni del Mondo del 2006, all’esordio assoluto sulle panchine dei professionisti. L’ex allenatore della primavera del Genoa ha vinto 2-0 contro il Sudtirol, successo che rilancia i genovesi per la promozione diretta in Serie A.

L’esonero di Blessin, accolto come un profeta la scorsa stagione, è arrivato dopo i numerosi risultati negativi e la poca incisività della sua squadra nelle ultime partite. Il dato impietoso delle ultime 5 gare di Blessin sulla panchina rossoblù parlano chiaro: 3 punti, 3 gol e 2 sconfitte. Questi dati hanno portato alla decisione della dirigenza di 777 partners di sollevare il tecnico dall’incarico.

Eppure Blessin era arrivato a Genova come un idolo, forte del premio come miglior allenatore belga nel 2021 e orgoglioso di aver lanciato nel grande calcio il difensore Theate, ex Bologna. I risultati, però, sono stati tutt’altro che incoraggianti per il tecnico tedesco. Retrocessione in Serie B e mai nel pieno controllo della sua squadra. Tanti complimenti ma alla fine poca, pochissima, sostanza.

In questa stagione avrebbe dovuto dimostrare di essere l’uomo giusto per riportare il Grifone in Serie A ma ha mancato l’appuntamento. La stampa ligure, o parte di essa, addebita allo spogliatoio la responsabilità dell’esonero. I giocatori non hanno mai dimostrato di capire veramente il suo modo d’intendere il calcio. La conferma arriva anche dall’ex portiere Federico Marchetti che, dopo l’esonero del tecnico, lo ha definito sui social «Il più falso ed il peggior allenatore che abbia mai avuto»

Con l’arrivo di Gilardino la squadra ha ricominciato a segnare e potrebbe essere il nuovo inizio per un Genoa che deve lottare per tornare in Serie A. Al momento la squadra ligure si trova al quarto posto a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Frosinone