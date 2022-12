Cannavaro e De Rossi confermano che quelli del 2006 non sono tagliati per la panchina

Benevento e Spal nei bassifondi della B. Quest’anno bene (sempre in B) Grosso e Inzaghi. Il migliore è Gattuso e abbiamo detto tutto

Sconfitte in Serie B per Cannavaro e De Rossi

È giunto il momento di prendere atto di un’amara (per qualcuno amara, a noi non interessa minimamente) realtà: essere stato un bravo calciatore non implica che in futuro si potrà essere un bravo allenatore. Affermazione che diventa legge nel caso dei giocatori che vinsero il Mondiale nel 2006 con l’Italia.

Il campionato di Serie B lo sta solo confermando. Fabio Cannavaro, Pallone d’oro nel 2006, è lì che annaspa col suo Benevento. Oggi è stato sconfitto in casa dal Palermo ed è al penultimo posto, a 15 punti. In compagnia della Spal di Daniele De Rossi anche lui sconfitto in casa: 3-2 dal Modena. Entrambi potrebbero finire in Serie C. È andata meglio, oggi, a Pippo Inzaghi che con la sua Reggina è tornato a Brescia dove Cellino lo esonerò. E ha vinto 2-0. Con la Reggina è secondo in classifica ma come allenatore non è mai riuscito a sfondare.

Scorrendo i nomi di quella squadra, il meno peggio forse è proprio Rino Gattuso. Il che rende l’idea della media. Gattuso – che ora allena il Valencia e ha in qualche modo sfiorato anche la panchina del Tottenham – è riuscito di non conquistare la Champions né col Milan (aveva Higuain, Bonucci) né con il Napoli dove in un momento di follia autolesionistica De Laurentiis gli affidò la panchina al posto di Ancelotti. Per fortuna, diciotto mesi dopo, De Laurentiis è rinsavito. E infatti i risultati si vedono.

Un altro campione del mondo è Pirlo che è a calcio è stato fortissimo ma in panchina con la Juventus lasciò a desiderare anche se va ricordato che comunque due titoli li portò a casa: Supercoppa italiana (contro il Napoli di Gattuso, siamo tentati dal dire che non vale) e poi la Coppa Italia contro l’Atalanta. In più la Juve si qualificò per la Champions. Forse andrebbe quasi rivalutato.

Quest’anno sta andando molto bene Fabio Grosso che è in testa al campionato di Serie B col Frosinone. Scarsa fortuna anche per Massimo Oddo che è tornato a fare il commentatore per Prime Video. E Nesta che non è andato oltre Perugia e Frosinone. Menzione per Zaccardo che ha portato Kvaratskhelia a Napoli: sempre sia lodato.