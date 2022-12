Su Le Parisien. Dovrà ricostruire la Nazionale in vista di Euro 2024. Sarà composto da Rummenigge, Kahn, Mattias Sammer, Rudi Völler e Oliver Mintzlaff

Dopo il fallimento al Mondiale, la Germania istituisce un gruppo di recupero calcistico

Dopo il fallimento della Germania al Mondiale in Qatar, la Federazione tedesca prova a ricostruire la Nazionale in vista di Euro 2024. Come? Istituendo un gruppo di recupero calcistico. Lo scrive Le Parisien.

“Il calcio tedesco è al suo punto più basso. Per la seconda volta consecutiva la Germania è stata eliminata al primo turno di Coppa del Mondo, terza in un girone da cui sono uscite Giappone e Spagna. La “fine di una grande nazione calcistica” secondo la stampa nazionale, e la necessità del rinnovamento. È quello che vuole fare la federazione tedesca (DFB), istituendo un nuovo gruppo di recupero”. Il piano per il futuro del calcio tedesco è stato svelato oggi dal presidente della Federazione, Bernd Neuendorf. Si tratterà di un gruppo di cinque persone che lavoreranno per il futuro della Nazionale. Si tratta di Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente del cda del Bayern Monaco, Oliver Kahn, suo successore in Baviera, finalista ai Mondiali nel 2002, Mattias Sammer, pallone d’oro nel 1996 e miglior giocatore dell’Europeo lo stesso anno, Rudi Völler, campione del mondo nel 1990 e Oliver Mintzlaff, responsabile delle operazioni calcistiche nel gruppo Red Bull. Le Parisien spiega:

“Questo gruppo di recupero avrà la missione di preparare la Germania per Euro 2024, che si giocherà in casa. Lo aspettano diversi progetti: la squadra tedesca, composta anche da qualche giovane talento come Jamal Musiala o Kai Havertz, sta invecchiando. Manuel Neuer, in particolare, non è più l’incredibile portiere che era e si è appena infortunato gravemente. Thomas Müller, non segna ai Mondiali dal 2014. Inoltre, bisognerà sostituire Oliver Biehroff, general manager esonerato dopo la delusione del Qatar. Sarà necessario molto lavoro sostanziale per raggiungere gli obiettivi della DFB e non è certo che 18 mesi siano sufficienti”.