“Ronaldo litiga con Santos e vuole lasciare il Mondiale”. CR7 smentisce Record

Prima la smentita della Federazione, poi quella del calciatore: “Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne”

Questa mattina il quotidiano portoghese Record aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo in Qatar dopo una furiosa lite con il commissario tecnico Santos. La notizia aveva in poco tempo fatto il giro del mondo, tanto da costringere la Federcalcio portoghese a smentire.

Oggi, Cristiano Ronaldo è intervenuto personalmente nella questione con un post su Instagram in cui scrive che il Portogallo è un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Ronaldo incita la squadra a lottare, assicura che ci crederà fino in fondo, nel cammino che resta nei Mondiali in Qatar.

«Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare davanti a qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credeteci! Forza Portogallo!».

Questo il comunicato con cui la Federcalcio portoghese smentiva l’indiscrezione lanciata da Record.

Una notizia rilasciata questo giovedì ha riportato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la Nazionale nel corso di una conversazione con il Commissario Tecnico Fernando Santos. La FPF chiarisce che il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, in nessun momento ha minacciato di lasciare la squadra durante la campagna in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno verso la Nazionale. Infatti, il livello di impegno del giocatore più titolato del Portogallo è stato ancora una volta dimostrato – se ce ne fosse bisogno – nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La Nazionale – giocatori, allenatori e staff della FPF – è, come dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nel costruire quella che il Paese vuole sia la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo.