Contro il Lille Ndombele ha confermato una buona condizione: qualità, fisicità e fluidità di gamba

Il Corriere del Mezzogiorno e la Gazzetta si soffermano sulla buona prova del centrocampista: ha tratto vantaggio dal periodo di lavoro durante la pausa

Ieri il Napoli ha chiuso male l’anno con un’altra amichevole persa al Maradona dopo quella col Villarreal. Stavolta è toccato al Lille, che ha vinto 4-1 sugli uomini di Luciano Spalletti. A pesare sul risultato della partita è stato anche l’allenamento del mattino, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che trova un elemento positivo nella condizione di Ndombele, che sembra essersi avvantaggiato della preparazione durante la sosta per il Mondiale. Il quotidiano scrive:

“Il Napoli chiude male il 2022 al Maradona, il Lille impone il poker agli azzurri. L’approccio è da amichevole natalizia, non riscalda l’atmosfera il Maradona con tanti spazi vuoti e incide anche l’allenamento svolto in mattinata. Le gambe non possono essere ancora fluide ma anche la concentrazione non è quella delle serate che contano e che sarà molto diversa in campionato che riprende il 4 gennaio con la gara in trasferta con l’Inter. Il Napoli palleggia, arriva anche in maniera agevole nell’area avversaria ma nei dettagli si nota la differenza nell’applicazione, soprattutto da qualche pallone perso nella propria trequarti”.

Su Ndombele:

“Ndombele anche realizza un bel tiro dalla distanza che termina di poco alto sopra la traversa. Il centrocampista francese sembra aver tratto vantaggio da questo periodo di lavoro, nelle amichevoli ha avuto continuità mettendo in mostra qualità, fisicità e fluidità di gamba”.

Anche la Gazzetta inserisce la buona condizione di Ndombele tra le cose da salvare della serata al Maradona.

“Salviamo solo qualche buona, vecchia, sovrapposizione a destra fra Politano e Di Lorenzo e la condizione di Ndombele, sempre presente fisicamente e dentro il gioco. Gioco che però latita perché sincronismi nelle due fasi non se ne vedono per via di questa condizione non al meglio”.