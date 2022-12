Argentina-Francia, arbitra Marciniak

Il polacco nel 2019 aveva diretto anche la sfida fra Napoli e Salisburgo, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Sarà Szymon Marciniak l’arbitro della finale dei Mondiali in Qatar, che metterà di fronte Argentina e Francia in un match che si preannuncia molto combattuto. Il polacco ha già diretto due partite in questa fase finale della competizione: Francia-Danimarca (conclusasi 2-1 per Mbpappè e compagni) e Argentina-Australia (2-1 per Lionel Messi e i suoi).

