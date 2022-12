Al-Khelaifi: «Sono triste per Mbappé, avrei dato due trofei: uno a lui e uno a Messi»

«Sono molto orgoglioso dell’organizzazione del torneo, abbiamo dimostrato che il Qatar può ospitare la competizione più importante del mondo»

In un intervista rilasciata poco dopo la finale del Mondiale in Qatar, il Presidente del Psg Al-Khelaifi ha detto la sua sulla competizione e sui suoi giocatori Messi e Mbappé. Al-Khelaifi ci ha tenuto a dire la sua sull’organizzazione del Qatar. Queste le sue parole:

«Sono molto orgoglioso dell’organizzazione del torneo, abbiamo dimostrato che il Qatar può ospitare la competizione più importante del mondo, abbiamo dimostrato a tutti che possiamo farlo.»

Il suo pensiero sulla finale tra Argentina e Francia:

«Secondo me è stata la miglior finale nella storia dei Mondiali. Sono triste per la Francia, in quanto presidente di un club francese. Triste per Kylian, che ha giocato una partita più che perfetta.»

Nell’intervista dichiara Al-Khelaifi che Mbappé ha ancora tutta la carriera davanti per vincere un altro Mondiale. Il presidente del Psg ha la fortuna di detenere il cartellino di entrambi i giocatori che hanno dato lustro a questo Mondiale.

«Se fossi stato io, avrei dato due trofei, uno per Kylian e uno per Leo. È stato difficile per me perché tifavo la Francia. Ma sono contento anche per Messi, per lui è la ciliegina sulla torta, se lo merita, e Kylian ha ancora anni per vincere di nuovo il Mondiale».