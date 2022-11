Ufficiale: niente Mondiale per Simeone, Scaloni convoca Thiago Almada

Il sogno ha rischiato di diventare realtà questa sera dopo che è stata ufficializzata l’esclusione di Joaquin Correa dalla lista.

Niente di fatto per il Cholito Simeone. L’attaccante argentino del Napoli era stato inserito in serata nella lista dei possibili convocati dal ct Scaloni dopo gli ultimi forfait in Nazionale, ma ancora una volta dovrà rinunciare al sogno di vestire la maglia albiceleste in questo Mondiale.

Nella giornata di oggi era arrivato il primo cambio nella lista dei convocati: fuori Nico Gonzalez e dentro Angel Correa. Il giocatore della Fiorentina non ce l’ha fatta a recuperare a pieno dopo lo strappo che lo ha tenuto fuori per tutto l’inizio di stagione. Al suo posto è arrivato il calciatore dell’Atletico Madrid che era già dato tra i possibili convocati.

In serata, oltre a Nico Gonzalez è stata anche ufficializzata l’esclusione di Joaquin Correa dalla lista. L’attaccante dell’Inter non è al 100% fisicamente e Scaloni voleva correre rischi per il Qatar. Non essendo stato annunciato subito il sostituto, il Cholito era stato considerato tra i papabili dalla Espn, ma al suo posto Scaloni ha convocato Thiago Almada dell’Atlanta United.