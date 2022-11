Turchia, tifoso entra in campo e prende a mazzate i calciatori VIDEO

Nella stessa gara dal settore dei tifosi ospiti erano stati lanciati dei petardi che avevano colpito le tribune. Almeno tre persone sono rimaste ferite, di cui uno sembra grave.

In Turchia durante la gara tra Goztepe e Altay, valevole per la quindicesima giornata della seconda divisione turca, un tifoso e corso in campo e sollevando una mazza del calcio d’angolo ha colpito alla schiena il portiere Ozenc.

Göztepe – Altay maçında bir taraftar sahaya inerek korner direğiyle futbolcuya saldırdı. pic.twitter.com/USbZI1sxjV — Pusholder (@pusholder) November 27, 2022

Questo è accaduto mentre la gara era stata sospesa perché dal settore dei tifosi ospiti erano stati lanciati dei petardi che avevano colpito le tribune. Almeno tre persone sono rimaste ferite, di cui uno sembra grave.

Bu yapılanlar anarşistlikten başka bir şey değildir !

Yazıklar Olsun !#Goztepe #Altay pic.twitter.com/8xS5h4BWMc — Zafer Köse (@ZaferKose55) November 27, 2022