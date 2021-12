Sky: a Napoli lancio di petardi ai tifosi avversari nella sfida a calcio tra licei, ferito un ragazzo

Il 17enne, studente del Sannazaro, è stato colpito in pieno. Portato al vicino ospedale San Paolo, è stato trasferito per la gravità delle lesioni riportate al Vecchio Pellegrini

SkyTg24 riporta la notizia di alcuni petardi esplosi durante un incontro di calcio tra ragazzi a Napoli che ha causato alcuni feriti.

l’episodio sia avvenuto durante un torneo di calcio tra istituti superiori organizzato per una raccolta fondi.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri. In campo le rappresentative del liceo scientifico Tito Lucrezio Caro e del liceo classico Jacopo Sannazaro, due istituti storici della città. Sugli spalti del centro sportivo Simpatia di Pianura 450 spettatori assiepati. Dalla gradinata riservata al Tito Lucrezio Caro partono alcuni petardi (due, forse tre) all’indirizzo del settore occupato dai rivali del Sannazaro.

Un 17enne, studente del Sannazaro, è stato colpito in pieno. Portato al vicino ospedale San Paolo, è stato trasferito per la gravità delle lesioni riportate al Vecchio Pellegrini dove in serata è stato sottoposto a intervento chirurgico per ripristinare la funzionalità dell’arto offeso

Adesso è caccia alla persona che ha lanciato i petardi: al setaccio i nominativi di chi ha acquistato i biglietti e anche un video.