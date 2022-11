Totti e il sogno su Capello: «Te la senti di giocare?»

L’ex capitano della Roma ha raccontato a Sky Sport di aver sognato il suo ex allenatore proprio ieri sera prima di incontrarlo ai Globe Soccer Awards oggi

Francesco Totti ha solcato il red carpet di Dubai per i Globe Soccer Awards, nella sua prima uscita pubblica con la nuova fiamma Noemi, in qualità di ambasciatore della Serie A. Alla premiazione era presente anche Fabio Capello, suo ex allenatore e di lui ha parlato l’ex capitano della Roma ai microfoni di Sky Sport 24

«Prima a Capello ho raccontato una cosa inusuale. È la prima volta che l’ho sogno, ieri sera l’ho sognato, gli ho detto ‘Mister, ieri sera ti ho sognato’ non so la motivazione perché in 20 anni non l’ho mai sognato. Lui nel sogno mi chiese: ‘Te la senti di giocare?’, e io gli ho risposto, ‘Mister non ce la faccio più’. È stato proprio un flash, e stamattina l’ho rincontrato qui»