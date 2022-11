Sul CorMez il disastro del Napoli in Youth League: il settore giovanile non decolla

Eppure negli ultimi anni ha sfornato giocatori interessanti, come Zerbin, Gaetano e Zanoli. In Youth League solo l’Under16 lotta per il primato

Sul Corriere del Mezzogiorno il disastro del Napoli nella Youth League. Gli azzurrini hanno collezionato cinque sconfitte e un pareggio contro l’Ajax. L’ultima sconfitta, sonora, è arrivata con il Liverpool: 5-0.

“La squadra guidata da Niccolò Frustalupi ha mostrato di essere inferiore alle contendenti che hanno un settore giovanile ormai collaudato da anni ed ha chiuso il suo raggruppamento all’ultimo posto, non conquistando nemmeno una vittoria che manca dal novembre del 2018 (5-3 alla Stella Rossa). Un ruolino di marcia povero di soddisfazioni con 19 reti incassate contro i sette gol realizzati. Se la mission è quella di forgiare giocatori per la prima squadra possiamo dire che è completata a metà, ma non basta“.

La Juventus, il Milan, e l’Inter hanno fatto sicuramente meglio nella competizione europea riservata alle giovanili.

Tra i vari campionati che gravitano nella Youth League, soltanto gli Under16 lottano per il primato.

La Primavera1, nonostante i rinforzi arrivati dal mercato (Jorge Alastuey dal Barcellona, Noah Mutanda dallo Shalke 04 e Landry Boni dal Milan) è fuori dai playout con tre punti di vantaggio sulla Sampdoria.

L’Under 18 è attualmente al quinto posto in classifica e nel prossimo turno dovrà sfidare la capolista Fiorentina, mentre l’Under17 è ancora all’ultimo posto con soli due punti in graduatoria dopo il ko subito contro la Sampdoria e domenica sfiderà il Torino.

L’Under 16 è volata al secondo posto grazie alla vittoria per 2-0 contro il Perugia, la terza consecutiva ed ora è a pari punti con l’Empoli e a cinque dalla capolista Fiorentina.

L’under15, infine, è crollata al quinto posto dopo la sconfitta in casa contro il Perugia.

“Insomma, non un’annata eccezionale al momento per il settore giovanile del Napoli che ha sfornato negli ultimi

anni diversi giocatori interessanti: da Zerbin a Gaetano, passando per Zanoli che gravitano nella prima squadra”.