Serie A, Al Thani: «Voglio acquistare la Sampdoria». Servono 40 milioni

Al Thani: «Continuiamo a lavorare in collaborazione con i professionisti incaricati per finalizzare la transazione d’acquisto il prima possibile.»

Lo sceicco Al Thani ha di recente ammesso di voler acquistare la Sampdoria in Serie A. L’imprenditore arabo è da tempo interessato a voler entrare nel panorama calcistico italiano e la squadra blucerchiata potrebbe far a caso suo. Nelle ultime ore si apprende, tramite ANSA, Al Thani ha pubblicato una lettera dove dice apertamente di essere interessato ad acquisire la Sampdoria:

«Nell’ottica del nostro investimento per l’acquisto della Sampdoria, squadra leggendaria del Nord Italia – si legge nel comunicato – abbiamo contattato il consorzio costituito dalle autorità giudiziarie italiane e presieduto da Gianluca Vidal che ringraziamo per il supporto e la collaborazione nell’obiettivo di portare a buon fine la costruzione delle strutture necessarie a acquistare la Sampdoria. Siamo coscienti dell’importanza della missione e dell’impatto positivo che noi, la Famiglia Al Thani, possiamo portare alla Sampdoria, ai suoi tifosi e alla regione. Continuiamo a lavorare in collaborazione con i professionisti incaricati per finalizzare la transazione d’acquisto il prima possibile. Viva la Sampdoria e viva l’Italia».

La cifra necessaria per poter rilevare il club genovese è pari a 40 milioni di euro. Nelle prossime settimane si saprà di più sulla trattativa. L’unica cosa certa è che molto presto vedremo uno sceicco in un club di Serie A.