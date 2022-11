Rublev batte Medvedev e scrive un messaggio di pace sulla telecamera

Alle ATP Finale di Torino i due tennisti russi hanno giocato un grande match e alla fine «Pace, pace e pace. Tutto quello di cui abbiamo bisogno»

Andrey Rublev e Daniil Medvedev, amici, oltre che connazionali, se le sono date di santa ragione oggi alle Atp Finals di Torino. Alla fine l’ha spuntata Rublev 6-7 (7) 6-3 7-6 (7). Andrey, perso il primo set al tie break ha tirato fuori tutte le energie fisiche e nervose per mettersi in pari e giocarsela alla partita finale

Dopo la vittoria il tennista russo ha scritto un messaggio di pace sulla telecamera

«Pace, pace e pace. Tutto quello di cui abbiamo bisogno»

«Peace, peace, peace is all we need»

Un messaggio importante, in un match tra connazionali, di pace e forte contrarietà alla guerra della Russia all’Ucraina.

Hats off to Andrey Rublev ❤️ pic.twitter.com/nztjBk67ls — Mario Boccardi (@marioboc17) November 14, 2022

Al termine dell’incontro Rublev su Medvedev

«Daniil è uno dei giocatori più forti al mondo, e soprattutto è tra i miei più cari amici. Ma io ho sentito da subito bene la palla. A livello mentale, però, è stata durissima e non volevo che accadesse quanto successo allo Us Open, quando ero in vantaggio e poi ho perso»

«Penso che stavolta sia il caso di superare il turno e non fermarsi ai gironi – sottolinea ricordando le esperienze precedenti -. E se poi dovrò andare a casa, andrò a casa»